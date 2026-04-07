¡Neymar apuesta todo a la Copa Mundial de la FIFA™!

En Brasil no hay margen para las dudas, y Neymar lo sabe mejor que nadie. El astro brasileño aprovechó el reciente parón internacional para dar un paso crucial en su recuperación: someterse a una cirugía de rodilla con un objetivo claro, llegar en plenitud física y futbolística a a la Copa Mundial de la FIFA™ y convencer a Carlo Ancelotti de que sigue siendo pieza clave en la Selección de Brasil.

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El procedimiento no fue cualquiera. Se trató de una intervención regenerativa, una técnica moderna que utiliza la propia sangre del jugador para acelerar la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares. Una apuesta de alto nivel que refleja la urgencia del momento.

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Un tratamiento moderno para volver a la élite

Lejos de una cirugía convencional, Neymar optó por un método que busca optimizar su recuperación sin comprometer su rendimiento a largo plazo. Este tipo de tratamiento se ha vuelto cada vez más común entre atletas de alto rendimiento, ya que permite una regeneración más natural de los tejidos dañados.

La intervención tiene como objetivo principal sanar microlesiones en la rodilla, una zona que ha sido foco de problemas para el brasileño en los últimos años. Además, busca reforzar la estructura articular para evitar recaídas en una etapa crucial de su carrera.

Para Neymar, no se trata solo de volver a jugar, sino de hacerlo al máximo nivel. La Copa Mundial de la FIFA™ está a la vuelta de la esquina, y el margen de error es prácticamente nulo.

El reto: convencer a Ancelotti y liderar a Brasil

La decisión también tiene un trasfondo deportivo importante. Con Carlo Ancelotti al mando, la competencia en la selección brasileña se ha intensificado, y el técnico italiano busca jugadores en plenitud física y mental.

Neymar quiere asegurarse de llegar en las mejores condiciones posibles para ser considerado dentro del proyecto. Su experiencia, talento y liderazgo siguen siendo diferenciales, pero las lesiones han generado dudas en torno a su continuidad como referente absoluto. Por eso, esta cirugía representa mucho más que una recuperación física: es una declaración de intenciones.

Brasil aspira a lo más alto, y para lograrlo necesita a su estrella en su mejor versión. Neymar, por su parte, está decidido a no quedarse fuera de la historia.

El reloj ya está corriendo… y el "10" quiere llegar justo a tiempo para volver a brillar en el escenario más grande del futbol mundial.

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