Nathan Silva lanza dardo a Cruz Azul: ''No tienen estadio, nosotros les ayudamos’’

El 'Clásico de la Obsesión' tiene un nuevo episodio; el Estadio. Nathan Silva subió los ánimos en pleno día de medios en la semana de la final del Torneo Clausura 2026 al mencionar que los Pumas de la UNAM ayudaron a Cruz Azul a tener casa por lo menos unas jornadas en Liga MX como en partidos de la Concacaf Champions Cup.

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“Ellos no tienen estadio para jugar y nosotros los ayudamos”, así de contundente fue el defensa central brasileño en plena conferencia de prensa. Cabe destacar que, Nathan no la pasó nada bien en el último partido entre Pumas y Cruz Azul, en el cual salió expulsado y el el resultado fue un empate a dos tantos.

La tónica no cambió y fue Álvaro Angulo, quien secundó las palabras de su compañero sobre Ciudad Universitaria: “C.U. es casa de Pumas y los hinchas tienen que hacérselos sentir, disfrutando y que sea en paz. Que gane el mejor y sea para Pumas; si ellos ganan lo harán de visitantes porque C.U. de es Pumas”,

La final se vive por TV Azteca Deportes

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