Este es el jugador de Pumas que América necesita para ser favorito, según Jorge Campos

Después de un inicio bastante tormentoso en donde cayó en la Jornada 1 frente al Pachuca por 3-0, los Pumas de la UNAM han vuelto al ruedo con dos sorprendentes victorias, la primera de ellas frente a los Diablos Rojos, mientras que la segunda una extraordinaria goleada ante los Bravos de Juárez.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Con ello, los Pumas registran 6 de 9 puntos posibles hasta ahora gracias a los goles obtenidos hasta ahora, motivo por el cual el gran nivel de uno de sus jugadores sería estupendo para la plantilla del Club América, de acuerdo con declaraciones obtenidas por Jorge Campos.

¿Qué jugador de Pumas le caería muy bien al América, según Jorge Campos?

Jorge Campos formó parte de las transmisiones del Viernes Botanero que Azteca Deportes tuvo el fin de semana pasado, en donde Chivas y Pumas se enfrentaron a Puebla y Juárez, respectivamente. Ahí, el Inmortal sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

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Y es que, de acuerdo con sus palabras, el jugador que caería perfectamente en la cúpula americanista es Sebastián Córdova, jugador que llegó a Pumas en esta temporada y que se ha convertido en un elemento importante para Esteban Solari, ya sea como titular o entrando de cambio.

Vale mencionar, de hecho, que Sebastián Córdova ya sabe lo que es vestir la casaca azulcrema, equipo en el que estuvo del 2019 al 2022 y en donde registró un total de 16 anotaciones y ocho pases a gol en poco más de 6,500 minutos distribuidos en 99 duelos oficiales.

¿Cuándo y dónde será el siguiente duelo de Pumas?

Después de obtener dos triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX, los Pumas de la UNAM disputarán su primer compromiso correspondiente a la Leagues Cup esta misma semana, más precisamente hoy martes 4 de agosto cuando se mida al Charlotte a las 18:00 horas.