Revelan el nombre del jugador que sería el REEMPLAZO de Israel Reyes en América

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Israel Reyes ya no regrese a la Liga BBVA MX luego del supuesto interés de varias escuadras de fichar al aún jugador del Club América, esto una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Colectivamente, al América no le alcanza

Israel Reyes es uno de los jugadores que más probabilidades tiene para ir a Europa gracias al buen nivel que ha mostrado en el Club América en los últimos años. Ante tal situación, es preciso conocer el nombre del futbolistas que podría ser su reemplazo en el conjunto azulcrema.

¿Qué jugador sería el reemplazo de Israel Reyes en el Club América?

De acuerdo con información de El Futbolero, el Club América tendría en mente fichar a Alejandro Gómez en caso de que la escuadra azulcrema se tenga que despedir de Israel Reyes, esto después de que concluya su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Jesús Alejandro Gómez Molina cuenta con 24 años de edad y nació en Sonora, más precisamente en Hermosillo. Tiene una altura de 1.83 metros y, si bien se desempeña como defensor central, también puede hacerlo como lateral o mediocampista defensivo.

Estas características hacen que el Club América lo haya visoreado antes de que Israel Reyes sonara para Europa, pues consideran que cuenta con las virtudes suficientes para destacar de la misma forma que el mismo Israel, quien ya tuvo participación en esta Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana.

¿Cuántos títulos ganó Israel Reyes con el Club América?

Desde su llegada al Club América procedente de Puebla, la realidad es que Israel Reyes se ha convertido en un elemento fundamental no solo como central, sino como lateral e, incluso, como centrocampista de contención. Además, el mexicano presume tres títulos de Liga, así como una Supercopa y una Campeones Cup.