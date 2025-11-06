Futbolista revela los motivos de su salida de Pumas en el Apertura 2025 “Me obligaron a salir”

Este jueves 6 de noviembre del 2025, en las redes sociales se volvió viral una entrevista de Piero Quispe en el que dio a conocer los motivos y cómo se dio su salida de Pumas .

El mediocampista explicó que extraña México y al club pues dejó grandes amigos y su hija es mexicana. Detalló que el no quería irse pero que lo obligaron a dejar al club, cosa que tomó de buena manera y que no le guarda resentimiento a nadie.

"Si digo que extraño es como decir que no estoy feliz acá, ¿No? Y si lo estoy. Pero de que extraño al país, extraño al club, si. Mi hija es mexicana, tengo muy grandes amigos allá.

Pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí y lo tome de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie".

Quispe profundizó en el tema al agregar que la noticia le llegó como un baldazo de agua pero la explicación que recibió del club es que querían su cupo de extranjero para otro jugador. Tras dos meses de su salida, confesó sentirse bien con Sydney FC y que está dando lo mejor de él.

"La noticia me llegó de un baldazo de agua, que querían mi cupo de extranjero para otro jugador y no tengo rencor, estoy bien, estoy feliz acá. Dios siempre tiene un propósito y estoy feliz con mi familia, disfrutando, queriendo dar lo mejor de mi en cada partido, en cada entrenamiento".

Estoy feliz en Australia, pero extraño México y el club ( @PumasMX ). Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá. No quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé con calma, sin rencores: Piero Quispe 🗣️ pic.twitter.com/a534IbQCBm — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 6, 2025

Piero Quispe sigue siendo jugar de Pumas

A pesar de la salida de Piero Quispe al Sydney FC, el futbolista solo se fue en calidad de prestamos con opción de compra hasta el 2026.

Por lo que, si Sydney no hace validad la opción de compra, el futbolista tendrá que regresar con Pumas pues tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026.

Los números de Quispe en Pumas

Jugando para el cuadro auriazul, el futbolista de 24 años de edad tuvo un registro de 71 partidos disputados con marca de cinco goles y cuatro asistencias.

