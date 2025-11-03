Esta jugadora vive una situación delicada; ¿por qué la deportarían a su país?

Aunque algunas personas quieren evitar hablar de estos temas o argumentan que lo social y lo político no deberían trastocar el deporte, es imposible concebir una cosa sin la otra. En este caso, María Pacheco está viviendo miedo por la posibilidad de que le trunquen el sueño de ser futbolista profesional. La situación está complicada en Estados Unidos y esto podría pasar con la colombiana.

¿Por qué María Pacheco teme por su situación migratoria?

María es una joven recién graduada de su maestría en los Estados Unidos. Dejó Colombia con el sueño de hacerse futbolista, pues en el país sudamericano el desarrollo del deporte (en específico futbol) femenino estaba desaparecido. Ante eso, probó suerte y los norteamericanos le abrieron la posibilidad gracias a una beca deportiva.

Ya jugó para diferentes universidades en dicho país y en estos momentos espera concretar una mejor visa, pues por ahora solamente tiene la de estudiante. Las nuevas regulaciones del gobierno le piden a los extranjeros 100, 000 dólares para obtener la visa de trabajo. Aunque tiene todo en regla para hacer algo referente a su carrera (Gerencia), sabe que han deportado mucha gente inclusive con los papeles correctos.

Con esto en mente, y con una hermana también en los Estados Unidos, no ha podido viajar para ver a su familia. No se les haría extraño que les quiten la visa en su regreso al que ha sido su hogar en tiempos recientes. “Nos da miedo que no nos dejen entrar, con todo lo que ha pasado entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. Da miedo que de la nada te digan: ya no puedes estar acá”, contó en entrevista recientemente.

¿María Pacheco es futbolista profesional?

Justamente contó que está en ese último paso. Tras la finalización de su proceso como estudiante, en estos momentos se encuentra sin equipo pero con la mira puesta en la Liga MX Femenil. Contó que está en comunicación con una agencia mexicana llamada Player 12, la cual le está ayudando con los contactos. Por el momento ella continúa con su preparación de manera individual… soñando con llegar a la liga referente del balompié en Latinoamérica.