El jugador que NUNCA quiso ser futbolista: su sueño era estudiar medicina y aun así fue crack la Liga BBVA MX

Juan Reynoso nunca soñó con ser futbolista como la mayoría de los jugadores, pues él siempre quiso estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, el ahora entrenador que, estuvo a punto de morir en un accidente aéreo , tuvo que dejar de lado su anhelo de graduarse de medicina para convertirse en una estrella de la Liga BBVA MX.

El peruano reveló en el podcast de El Re.Portero que a los 12 años se fue a probar a Alianza Lima, club en el que se quedó gracias a su talento con la pelota. El ex de Cruz Azul, que no tiene su medalla de campeón por una conmovedora razón , destacó que a los 16 años tuvo su primer contrato como jugador profesional, algo que no anhelaba del todo, pues era bueno en los estudios.

Liga BBVA MX Juan Reynoso optó por el futbol en lugar de medicina y fue una estrella de la Liga BBVA MX con Cruz Azul al ganar 4 campeonatos

“Quería estudiar medicina. En aquel momento lo tomé como una oportunidad de jugar 2 años para ahorrar y poder pagar la carrera. [Pero] a los 2 años me hacen un contrato mucho mejor y ya después de 4 años ya había jugado 2 Copas América con la selección mayor y dije: ‘no pues ya mejor me dedico a ser jugador’”, enfatizó Reynoso en la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR:



Juan refirió que en ese tiempo no había facilidades para compaginar el futbol con el estudio como ahora, que se tiene mayor facilidad al hacerlo en línea. “Mis horarios la verdad en la universidad, porque fui un año, eran muy matados. Me dediqué al futbol y me la jugué todo en ese sentido”, comentó.

La gran carrera de Juan Reynoso como jugador tras no estudiar medicina

Juan Reynoso tuvo una destacada carrera como jugador, pues fue seleccionado de su país con el que disputó 84 partidos entre 3 Eliminatorias de la Conmebol y 4 Copas América. Sin embargo, el defensa central nunca pudo disputar un Mundial, lo más cerca que estuvo fue en la clasificación a Francia 98, cuando su país se quedó a un gol de quitarle el puesto a Chile.

Reynoso también destacó a nivel de clubes siendo Cruz Azul el equipo donde ganó varios títulos y se consolidó como un referente. El peruano ganó con la Máquina una Liga BBVA MX, una Copa de México y 2 Concachampions. Además, estuvo a punto de conquistar una Copa Libertadores, pero el conjunto celeste perdió la final ante Boca Juniors en 2001.

Juan llegaría a Necaxa tras 8 años en la Noria. Fue con los Rayos que colgaría los botines en 2005 para iniciar su carrera de entrenador, la cual ya rindió frutos en la Liga BBVA MX al ganar el título del Torneo Guardianes 2021 con el equipo de sus amores: Cruz Azul.