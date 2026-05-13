OFICIAL: Los jugadores de Cruz Azul que se encuentran en la prelista de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 12 de mayo del 2026, la Selección Mexicana publicó en sus redes sociales la prelista de jugadores de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay algunos futbolistas de Cruz Azul considerados por Javier Aguirre.

Los jugadores de Cruz Azul que podrían convocar para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto de Cruz Azul, tiene a dos jugadores en la prelista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ además de Erik Lira. Javier Aguirre estaría considerado a dos mediocampistas más de la Máquina que han demostrado

A tan solo 30 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los dos jugadores de Cruz Azul que se encuentran en la prelista son: Carlos Rodríguez y Jeremy Márquez.

Los dos jugadores se encuentran en la lista de 55 futbolistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y pueden terminarse metiendo en la última convocatoria si es que mantienen su buen nivel con el conjunto de Cruz Azul.

Los dos mediocampistas se mantienen en activo en la Liguilla del Torneo por lo que si mantienen o aumentan su buen nivel, podrían ser considerados por Javier Aguirre.

Es importante dejar claro que no son los únicos jugadores que se encuentran peleando por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Prelista completa de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La preslita completa de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es: