ÚLTIMA HORA: Dos jugadores de Cruz Azul aparecen en prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves 14 de mayo del 2026, se dio a conocer que dos jugadores de Cruz Azul aparecen en prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los dos futbolistas que estan luchando por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son Willer Ditta y Kevin Mier. Hoy, el entrenador Néstor Lorenzo anunció la prelista de Colombia en la que aparecen los dos jugadores de la Máquina.

🎥 ¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🇨🇴🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴

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Los dos futbolistas colombianos han estado trabajando fuertemente con Cruz Azul para poder terminar siendo convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estar en la prelista podría darles una motivación extra en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

La prelista de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jugadores que Néstor Lorenzo tiene en la Prelista de Colombia son:

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

🚨🇨🇴El entrenador Nestor Lorenzo anunció la prelista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026



🔜Los próximos partidos de Colombia antes de la Copa del mundo son con Costa Rica en el Campín el 1 de junio, y Jordania en San Diego el 7 del mismo mes🔥



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Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

