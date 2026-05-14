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ÚLTIMA HORA: Dos jugadores de Cruz Azul aparecen en prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dos jugadores de Cruz Azul aparecieron HOY en la prelista de su selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Willer Ditta Cruz Azul

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 14 de mayo del 2026, se dio a conocer que dos jugadores de Cruz Azul aparecen en prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los dos futbolistas que estan luchando por un lugar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son Willer Ditta y Kevin Mier. Hoy, el entrenador Néstor Lorenzo anunció la prelista de Colombia en la que aparecen los dos jugadores de la Máquina.

Los dos futbolistas colombianos han estado trabajando fuertemente con Cruz Azul para poder terminar siendo convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estar en la prelista podría darles una motivación extra en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

La prelista de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jugadores que Néstor Lorenzo tiene en la Prelista de Colombia son:

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

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