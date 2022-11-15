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Fútbol

¿Cuántos jugadores de Liga MX van al Mundial de Qatar 2022?

Conoce a los futbolistas que juegan en la Liga Mx que entraron a la convocatoria final de sus selecciones para participar en el Mundial de Qatar 2022

Dani Alves, en un partido con Pumas

Escrito por: Sergio Solares

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. El 14 de noviembre fue la fecha límite impuesta por la FIFA para que los directores técnicos anunciaran sus convocatorias. Por lo que ya conocemos a todos los futbolistas que harán el viaje al continente asiático con sus países para el Mundial.

23 militantes de Liga Mx fueron seleccionados para la cita mundialista, 16 mexicanos, cinco ecuatorianos, un costarricense y un brasileño.

Durante las Eliminatorias Mundialistas 44 jugadores de nuestro balompié fueron convocados por su país y para esta edición de la fiesta más grande del futbol, se superó por un seleccionado al certamen festejado en el 2018 en Rusia.

La FIFA anunció que por cada día que los jugadores estén concentrados con sus selecciones para el Mundial, sus clubes recibirán 10 mil dólares.

A pesar de ser muchísimos los jugadores extranjeros en la liga mexicana de futbol, son pocos los que irán al a la Copa del Mundo, solamente siete.

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La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Futbolistas de Liga Mx que irán al Mundial de Qatar 2022

De la Liga Mx, el equipo que más jugadores aportará a la Copa del Mundo será los Rayados de Monterrey con 5 jugadores: Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Romo y Rogelio Funes Mori.

qatar 2022 guillermo ochoa 5 mundiales disputados

Tres equipos cuentan con tres seleccionados, América: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín. Pachuca: Kevin Álvarez, Luis Chávez y Romario Ibarra. Y León: Joel Campbell, Ángel Mena y Rodolfo Cota.

Cruz Azul, Santos y Chivas “prestarán” a dos futbolistas cada uno. La ‘máquina’ a Carlos Rodríguez y Uriel Antuna, los ‘laguneros’ a Ayrton Preciado y Félix Torres y el Guadalajara a Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Dani Alves de Pumas, Michel Estrada de Toluca y Alfredo Talvera de Juárez complementan la lista de jugadores de Liga Mx que irán al Mundial.

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