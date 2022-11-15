Las razones por las que Raúl Jiménez va al Mundial de Qatar 2022

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 causó muchas críticas, y Raúl Jiménez logró pasar el corte de los jugadores convocador a pesar de no estar al 100% físicamente.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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¿Cuáles son las razones para llevar a Raúl Jiménez a Qatar 2022?

Está claro que el favorito de Gerardo Martino para el ataque de la Selección Azteca en Qatar 2022 es el jugador del Wolverhampton, pero hay pocas razones para llevar a Jiménez con la lesión que arrastra en los últimos meses.

Desde el inicio de la gestión del técnico argentino, Raúl, suma 14 goles con el combinado nacional siendo el máximo anotador en la era Martino, además Jiménez cuenta con la confianza plena del entrenador.

¿Experiencia o Lealtad para que Raúl Jiménez fuera a Qatar 2022?

La pregunta es si se trata de lealtad o es por la experiencia con la que cuenta el futbolista mexicano, Jiménez jugará su tercera Copa del Mundo, pero sólo suma 60 minutos jugados en la máxima fiesta del futbol.

Con 87 goles en el viejo continente 'El Lobo Mexicano' es una de las máximas figuras de la actualidad en México, antes de su lesión en noviembre de 2020, Jiménez era pretendido por los grandes clubes de la Premier League.

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Otra de las razones es la jerarquía del delantero en la selección, de los 26 convocados es el quinto con más apariciones con la verde, sólo por detrás de Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Héctor Herrera, siendo el atacante con más experiencia en encuentros internacionales con 96 encuentros.

La incógnita aún persiste en si llegará a jugar en la Copa del Mundo, todo podría resolverse en el juego del miércoles ante Suecia en donde podría mostrar grandes avances o en su defecto terminar por retirarse del barco mundialista; duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.