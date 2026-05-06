Ellos son los jugadores más jóvenes que van a ir a la Copa Mundial de la FIFA

En cada edición de la Copa Mundial de la FIFA, existen jugadores que dicen adiós a los reflectores internacionales, en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, será el caso de Cristiano Ronaldo, Messi y Guillermo Ochoa, entre muchos otros. Sin embargo, también es el escenario perfecto para dar paso a los futbolistas más jóvenes.

En esta ocasión, la Copa Mundial de la FIFA va a contar con la presencia de varios futbolistas jóvenes, quienes han demostrado en sus clubes que tienen el talento necesario para ser las figuras del futuro en unos años.

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Ellos son los futbolistas más jóvenes que van a la Copa Mundial de la FIFA

El nombre de Lamine Yamal es uno de los que más llama la atención, pues ya ha demostrado que tiene todo para ser una figura con la Selección de España, tiene velocidad, seguridad y buen disparo. Además, sabe aparecer en momentos importantes.

La Selección Mexicana, también cuenta con una nueva joya, se trata de Gilberto Mora, quien es una de las grandes promesas del futbol mexicano, quien cuenta con velocidad, control de balón y una buena lectura del juego. Por lo que será un futbolista a seguir en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Por parte de Ecuador, tenemos al joven Kendry Páez, quien juega en el mediocampo y ha tenido actuaciones destacadas con su equipo, ya que cuenta con una buena lectura de juego y sabe aprovechar los espacios al ataque.

Portugal cuenta con Rodrigo Mora, quien sabe leer el juego para generar opciones de gol, también es experto en retención de balón, aunque es joven, tiene un gran talento que aportar a la selección comandada por Cristiano Ronaldo.

