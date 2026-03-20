Jugadores más veteranos en marcar en la Champions League

En la actualidad, el futbol moderno se define por la velocidad y la exigencia física que tienen los jugadores, donde los jóvenes tienen mayores posibilidades de destacar, aunque existen leyendas que se resisten al paso del tiempo y cada que salen al terreno de juego marcan diferencia y goles. Esto se nota más en competencias como la Champions League.

Marcar en el torneo de clubes más importante del mundo, es un sueño para muchos, pero también el escenario perfecto para hacer historia, aquí encontramos casos de jugadores que siendo veteranos, siguen haciendo historia en la recta final de sus carreras.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

¿Quiénes son los jugadores más veteranos en anotar en la Champions League?

El día de ayer, Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, ha vuelto a hacer historia en el futbol internacional, al convertirse en el jugador más veterano en marcar en un duelo de eliminación de la Champions League, pues lo consiguió a sus 37 años y 209 días, tras su doblete en la victoria de su equipo 7-2 ante el Newcastle United.

Tras sus anotaciones en los octavos de final de la Champions League, el polaco ha colocado su nombre junto al de leyendas como Ryan Giggs, quien marcó un gol con el Manchester United en 2011, cuando tenía 37 años y 148 días.

En las rondas finales de la competencia europea, también han marcado veteranos de la talla de Francesco Acerbi, Edin Džeko y Nicolás Otamendi, quienes han sido fundamentales para sus equipos en las rondas finales de la Champions League.

Sin embargo, el récord del jugador más veterano en marcar en la competencia de clubes, le pertenece al defensa portugués, Pepe, quien lo hizo en la fase de grupos a los 40 años, 9 meses y 17 días, jugando para el Porto contra el Shakhtar Donetsk, el 7 de noviembre de 2023.

