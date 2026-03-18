Champions League: ¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona marcó 7 goles?

El Barcelona protagonizó este miércoles 18 de marzo una de las noches más memorables de su historia reciente en la Champions League . Los azulgranas aplastaron al Newcastle United por 7-2 en el Spotify Camp Nou, en los octavos de final de la edición 2025-26.

Fue una actuación que reavivó los mejores recuerdos del club catalán en Europa y encendió una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que el Barcelona había marcado 7 goles en un partido de esta competición?.

La goleada ante el Newcastle recuerda la época de Messi en el Barcelona

En más de treinta años jugando la Champions League, el Barcelona solo había llegado a los siete goles en un mismo partido en dos ocasiones. Esta noche fue la tercera.

La primera fue en la temporada 2011-12, cuando el equipo de Pep Guardiola goleó al Bayer Leverkusen por 7-1 en los octavos de final. Lionel Messi marcó cinco goles en toda la eliminatoria y fue la figura absoluta de esa noche europea.

La segunda fue en la fase de grupos de la temporada 2016-17, cuando el Barça vapuleó al Celtic de Escocia por 7-0 en el Camp Nou. Messi anotó tres, Luis Suárez hizo un doblete y Neymar e Iniesta completaron el festival. Durante años, fue la mayor goleada del club en competición europea.

El Barcelona ha marcado siete o más goles en Champions exactamente tres veces: el 7-1 al Leverkusen en 2012, el 7-0 al Celtic en 2016 y ahora el 7-2 al Newcastle en 2026. Es la primera vez que lo logra en la era de Hansi Flick.

Lo que hace aún más llamativa esta actuación es el contexto. No fue contra un rival menor en la fase de grupos. Fue en una eliminatoria directa, ante un Newcastle que llegó a empatar no una sino dos veces. Remontar esa adversidad y terminar con siete goles en el marcador dice mucho del nivel de este equipo.

Este Barcelona, con Lamine Yamal encendiendo la cancha y Lewandowski definiendo con frialdad, no solo ganó un partido: envió un mensaje a toda Europa. Quien espere al Barça en cuartos de final ya fue advertido de la manera más contundente posible.