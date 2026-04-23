¿Cuántos penales ha marcado la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA llega a poner a prueba los nervios y el talento de los futbolistas en el terreno de juego, ya que se pueden enfrentar a momentos claves, los cuales pueden definir el futuro de su selección en la justa mundialista.

Para la Selección Mexicana estos momentos en la mayoría de las ocasiones no han sido tan afortunados, pues en más de una ocasión los resultados no han acompañado al equipo nacional en la Copa Mundial de la FIFA.

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Sin embargo, la Selección Mexicana también ha tenido momentos memorables, donde el cobro de un penal ha sido efectivo, regalando alegrías importantes a los millones de aficionados mexicanos.

¿Cuántos goles ha marcado la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

Durante todas las participaciones de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, el conjunto nacional ha logrado marcar un total de diez goles desde el manchón penal.

A continuación, te dejamos los diez goles de penal que ha marcado la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA y los encargados de anotarlos:



Uruguay 1930: Manuel Rosas ante Argentina.

Brasil 1950: Héctor Ortiz ante Yugoslavia.

Chile 1962: Héctor Hernández ante Checoslovaquia.

México 1970: Gustavo Peña ante Bélgica.

Argentina 1978: Arturo Vázquez Ayala ante Túnez.

Estados Unidos 1994: Alberto García Aspe ante Bulgaria.

Francia 1998: Alberto García Aspe ante Bélgica.

Corea-Japón 2002: Cuauhtémoc Blanco ante Croacia.

Sudáfrica 2010: Cuauhtémoc Blanco ante Francia.

Rusia 2018: Carlos Vela ante Corea del Sur.

Estos son los jugadores que han logrado marcar un penal en tiempo regular, sin tomar en cuenta las tandas de penales que la Selección Mexicana ha disputado en las ediciones de México 1986 y Estados Unidos 1994.

