¿Cuántos partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA ha disputado la Selección Mexicana?

En la Copa Mundial de la FIFA existen muchas formas de hacer historia, una de ellas en durante el duelo inaugural de la justa mundialista, donde la Selección Mexicana ha tenido varias apariciones, aunque no siempre los resultados han estado a su favor.

Hasta el momento, la Selección Mexicana ha tenido la oportunidad de estar en seis partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA, y muy pronto van a ser ocho, pues va a jugar el primer partido de la próxima justa mundialista ante Sudáfrica, rival al que va a enfrentar por segunda ocasión en dicha instancia.

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¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA?

Lamentablemente, hasta la fecha la Selección Mexicana no ha ganado ninguno de los duelos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA, donde acumula cinco derrotas y dos empates.

Uruguay 1930: La Selección Mexicana enfrentó a Francia en el primer partido de una Copa Mundial de la FIFA, donde cayeron por goleada de 4-1, en la cancha del Estadio Pocitos.

Brasil 1950: Los locales fueron el rival de la Selección Mexicana, y lograron imponerse en el marcador con un contundente 4-0 en el Estadio Pacaembú.

Suecia 1958: El Estadio Rasunda fue testigo de la victoria de los locales por marcador de 3-0 ante la Selección Mexicana.

Chile 1962: En esta edición fueron varios los partidos que se jugaron al mismo tiempo, en uno de ellos la Selección de Brasil venció 2-0 a México.

México 1970: La primera edición que se disputó en nuestro país, la Selección Mexicana empató sin goles en el partido inaugural ante la Unión Soviética.

Sudáfrica 2010: Después de 40 años, la Selección Mexicana regresó a un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, donde enfrentó a los locales y rescató un empate 1-1.

