3 jugadores a seguir en el Barcelona para la temporada 2026/2027

La temporada 2026 / 2027 de la primera división española está a punto de comenzar y, como era de esperarse, el FC Barcelona parte como uno de los principales candidatos a quedarse con el primer lugar junto a otras instituciones como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Un Barcelona alérgico al gol

Y es que, después de lo sucedido en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, era de esperarse que los jugadores españoles regresaran al Barcelona con más hambre de gloria y revancha. Por tal motivo, estos son los tres futbolistas a seguir de cara a la próxima temporada en España.

¿Qué jugadores hay que seguir en Barcelona para la próxima temporada?

Pau Cubarsi : Considerado por muchos expertos el mejor central de la última Copa del Mundo, Pau Cubarsi está ante la posibilidad de afianzarse definitivamente como el líder de la zaga del Barcelona para esta campaña a pesar de tener menos de 20 años de edad.

: Considerado por muchos expertos el mejor central de la última Copa del Mundo, Pau Cubarsi está ante la posibilidad de afianzarse definitivamente como el líder de la zaga del para esta campaña a pesar de tener menos de 20 años de edad. Anthony Gordon: Uno de los refuerzos de lujo del Barcelona para la próxima campaña se hizo presente en todas las fases definitivas del Mundial pasado con Inglaterra, motivo por el cual se espera que mantenga y aumente el nivel una vez que se coloque la indumentaria blaugrana.

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Lamine Yamal: A pesar de que su Mundial no fue tan espectacular como se esperaba, el hecho de haber superado por completo su lesión permite que Lamine Yamal sea nuevamente uno de los jugadores a seguir en la próxima temporada no solo en el Barcelona, sino también a nivel mundial.

¿Cuáles son los dos objetivos del Barcelona para la siguiente temporada?

El FC Barcelona entiende que tiene dos objetivos claros para la siguiente temporada a nivel nacional e internacional. El primero de ellos es mantener la hegemonía en la primera división como ha ocurrido en las últimas dos campañas, mientras que el segundo es pelear seriamente por la UEFA Champions League.