Jugadores de la Selección Mexicana a seguir en el sub-17 en el Mundial de Qatar 2025

La Selección de México sub-17 está lista para el Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Qatar que iniciará la próxima semana. El grupo comandado por el director técnico Carlos Cariño tendrá su debut frente a su similar de Corea del Sur el martes 4 de noviembre en punto de las 7:00 am.

Antes del partido frente a los asiáticos, te dejamos a los cinco futbolistas que debes de prestarles especial atención y ojo, hay dos que traen el futbol en la sangre; Aldo de Nigris y Lucca Vuoso. Ambos futbolistas se desempeñan como delanteros y tendrán la tarea de ser los encargados de abrir las defensivas rivales y darle las unidades al combinado nacional.

Los cinco futbolistas a seguir de México sub 17

Santiago López - Deportivo Toluca

Iñigo Borgio - Leganés

Keneth Martínez - Bravos de Juárez

Lucca Vuoso - Santos Laguna

Aldo de Nigris - Rayados de Monterrey

Cabe destacar que, el combinado mexicano comparte sector con Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil en uno de los sectores más balanceados de toda la justa mundialista. De hecho, en este torneo habrá 48 selecciones nacionales justamente como se hará el próximo año en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Finalmente, Carlos Cariño y sus pupilos tendrán que ajustar antes del debut, ya que cayeron 1-3 en partido amistoso ante su similar de Zambia y dejaron muchas dudas antes del debut contra Corea del Sur.