¿Qué jugadores podría fichar el Barcelona del Tottenham si desciende de la Premier?

Las principales Ligas en el futbol del viejo continente están a punto de terminar, y una de las sorpresas más grandes no solo derivan en LaLiga con el sencillo campeonato para el Barcelona, sino también en la Premier League con el posible descenso del Tottenham.

Champions League Barcelona vs Juventus

A falta de solo unos juegos para el término de la temporada, el Tottenham está metido en graves problemas que lo llevarían directamente a la segunda categoría del futbol inglés. Ante ello, luce interesante conocer qué jugadores del club podrían interesarle al Barcelona.

¿Qué jugadores del Tottenham podrían interesarle al Barcelona?

Cristian Romero: A pesar de la terrible temporada que ha tenido el Tottenham, la realidad es que el Cuti ha sido de lo más destacado en la zona defensiva, motivo por el cual el Barcelona podría buscar su fichaje considerando las deficiencias que ha tenido en este rubro.

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James Maddison: El mediocampista de 29 años vino de más a menos en la temporada; sin embargo, cuenta con la técnica y calidad suficiente para destacar en cualquier equipo a nivel mundial. Además, su gran juego de pies interesaría al cuadro blaugrana.

El mediocampista de 29 años vino de más a menos en la temporada; sin embargo, cuenta con la técnica y calidad suficiente para destacar en cualquier equipo a nivel mundial. Además, su gran juego de pies interesaría al cuadro blaugrana. Dominic Solanke: Ante la necesidad del Barcelona por reforzar su eje de ataque, y en medio de los rumores que indican que Lewandowski y Ferrán podrían abandonar el club, el inglés llegaría como una carta realmente fuerte para darle poder al banquillo del club español.

¿Cuánto dinero gastaría el Barcelona por estos jugadores?

Si bien no existe información oficial respecto a la llegada de estos elementos, la realidad es que el Barcelona no tendría que pagar mucho dinero por ellos considerando que el Tottenham reduciría sus precios a fin de tener el capital suficiente para su posible llegada a la Championship.