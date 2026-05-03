NFL: Estos son los artistas que podrían estar en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de la NFL, misma que se espera sea una de las más espectaculares de todos los tiempos. Ante ello, comienzan a surgir rumores en torno a los posibles artistas que podrían hacer su aparición en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Como sabes, la última edición del Super Bowl trajo consigo la aparición de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo, cantante puertoriqueño que se volvió inmensamente popular a raíz de esta participación. Ahora, todo haría indicar que la NFL apostaría por un producto más nacional.

¿Quién sería el artista invitado al Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2027?

Lo primero que debes saber es que la próxima edición del Super Bowl de la NFL se llevará a cabo el domingo 14 de febrero; es decir, durante la celebración del Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad. El mismo se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en California.

Te puede interesar: Estos son los 8 futbolistas que podrían dejar al Real Madrid

Dicho lo anterior, la NFL tendría en mente apostar por un producto más local y, después de lo sucedido con Bad Bunny, extraoficialmente uno de los nombres que más suenan es el de Taylor Swift, quien además de ser una cantante por demás exitosa tiene un vínculo personal con la Liga gracias a su relación con Travis Kelce, jugador de Kansas City.

En segundo lugar suenan los Backstreet Boys, los cuales han dicho en reiteradas ocasiones que les encantaría estar en el Super Bowl. Finalmente, otra opción, aunque más alejada que las primeras dos, es la de la agrupación surcoreana BTS, la cual es una de las más conocidas a nivel mundial. Vale aclarar que, hasta ahora, no hay ningún anuncio oficial por parte de la NFL.

¿Qué equipos de la NFL se perfilan para llegar al Super Bowl 2027?

De acuerdo con estimaciones y con expertos en la materia, la NFL presenta a varias escuadras que podrían alcanzar el Super Bowl 2027, entre los que destacan los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra como campeones y subcampeones actuales. Del mismo modo, no se descartan otras escuadras como Green Bay, Dallas, Kansas City o Búfalo.