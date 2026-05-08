De ser amados a odiados: 5 jugadores que han vestido la playera de Pumas y América

Dentro de la Liga BBVA MX existen muchas rivalidades, aunque pocos son tan pasionales como la que tiene el Club América y los Pumas de la UNAM, aunque los dos equipos tienen identidades completamente diferentes, existe una larga lista de jugadores que han vestido los colores de las dos instituciones.

El último jugador en protagonizar dicha situación es Leo Suárez, quien tuvo un paso por el conjunto de Coapa, antes de llegar a los Pumas. Estos movimientos han causado muchas polémicas en el pasado, más cuando se ha tratado de grandes figuras.

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Estos son 5 jugadores que han vestido la playera de América y Pumas

La lista total la conforman 33 futbolistas, aunque algunos casos han sido más sonados que otros, por lo tanto, más dolorosos para los aficionados de ambos equipos.

El primer caso fue el de Enrique Borja, quien era delantero de los Pumas, donde tenía ya un nombre y el cariño de la afición, por lo que no estaba muy contento con su transferencia. Antes de ir al América, ya había sido campeón con el cuadro universitario en la temporada 1967-1968. Sin embargo, al llegar al conjunto de Coapa, se convirtió en leyenda, al ganarlo todo y ser un goleador efectivo.

Uno de los grandes ídolos de los Pumas es Hugo Sánchez, que salió de México para brillar en el viejo continente, pero a su regreso a nuestro país, lo hizo con el odiado rival. Llegó al América para la temporada 1992-1993, su paso fue corto y no logró marcar la diferencia en el terreno de juego como la afición lo esperaba.

Otro caso muy sonado fue el de Luis García, quien también fue una figura en los Pumas, siendo campeón de goleo y logrando ganar la temporada 1990-1991. Su rendimiento lo llevó al Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Su regreso lo hizo vistiendo la playera del América en la temporada 1995.

La situación se repitió hace unos años, Rubens Sambueza llegó a nuestro país para jugar con los Pumas, donde pasó sin pena ni gloria, tras un breve paso por Brasil, regresó para jugar con Tecos, donde su nivel llamó la atención del América. Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, logró ganar dos campeonatos de la Liga BBVA MX y dos ediciones de la Concachampions.

El actual técnico de los Pumas, se formó dentro de la institución, donde logró ser campeón de la Liga BBVA MX en el Clausura 2009. Tras su regreso al futbol mexicano, se puso la playera del América con quien también conoció la gloria en el Clausura 2013.

