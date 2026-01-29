Así de jugará la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Se juega la jornada 6 del torneo Liga MX Femenil, en donde nueve cotejos harán vibrar este torneo, desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, destacando el juego del América en contra de Pumas que se celebrará el domingo 1 de febrero en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

La fecha 6 del certamen, se abre con el duelo de Toluca ante el Juárez, y el cotejo de Atlas ante Atlético San Luis y se cierra con el único juego en lunes que será entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey.

Entre la cartelera de esta fecha los reflectores se los llevan América ante los Pumas del domingo, al trasladar la rivalidad del equipo varonil hacia esta rama que ha crecido mucho y sigue emocionando con cada jornada.

El partido, además es de gran interés porque América y Pumas, están empatadas en la cima de la tabla, en una lucha que integra a cuatro escuadras. En el primer sitio y por diferencia de goles, está el Ame con 13 puntos y 13 tantos de diferencia.

Luego está Rayadas con 13 unidades y diferencia de 11 goles; en el tercer escalón aparecen los Pumas con 13 puntos y diferencia de ocho goles. En el cuarto escalón están las Chivas que tienen 13 puntos

Los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, que son aprte de la Jornada 6 del torneo mexicano

Viernes 30 de enero



Toluca vs. FC Juárez | 18:00 hrs | Estadio Nemesio Díez

| 18:00 hrs | Estadio Nemesio Díez Atlas vs. Atlético de San Luis | 19:00 hrs | Estadio Jalisco

Sábado 31 de enero



Cruz Azul vs. Querétaro | 15:45 hrs | Instalaciones de La Noria / Unidad Deportiva Centenario

| 15:45 hrs | Instalaciones de La Noria / Unidad Deportiva Centenario Mazatlán vs. Necaxa | 19:00 hrs (18:00 local) | Estadio El Encanto

| 19:00 hrs (18:00 local) | Estadio El Encanto Tijuana vs. Puebla | 21:06 hrs (19:06 local) | Estadio Caliente

Domingo 1 de febrero



Chivas vs. León | 11:00 hrs | Estadio Akron

| 11:00 hrs | Estadio Akron América vs. Pumas | 12:00 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes (Clásico Capitalino)

| 12:00 hrs | Estadio Ciudad de los Deportes (Clásico Capitalino) Pachuca vs. Tigres | 19:00 hrs | Estadio Hidalgo

Lunes 2 de febrero



Santos Laguna vs. Monterrey | 19:00 hrs | Estadio TSM Corona