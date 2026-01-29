América y Rayados de Monterrey buscan un DELANTERO KILLER y Karim Benzema estaría DISPONIBLE EN ESTE MERCADO

El delantero francés Karim Benzema estaría por dejar el Al Ittihad del futbol árabe , luego de que en el proceso de renovación, recibió una oferta que considera humillante, por lo que su salida del equipo parece inminente, justo cuando América y Rayados de Monterrey quieren un centro delantero killer y podría también sumar el hecho de tener un gran cartel como el de Benzema.

Para la Liga MX sería un bombazo, a la altura de aquel día que se anunció el arribo de Ronaldinho al Querétaro , o cuando Rayados dio a conocer la contratación de Sergio Ramos . A sus 38 años el galo podría buscar un nuevo destino y aunque habría opciones en Arabia o la MLS, de momento se puede especular que también la Liga MX puede luchar por un fichaje de este calibre.

¿Por qué Benzema se podría ir del Al Ittihad?

El atacante Karim Benzema, quien es aún jugador del Al Ittihad, termina contrato en el verano y con la intención de seguir en esta escuadra espero una oferta de renovación la cual ya llegó, pero dejó mucho que desear, al tratar de extender su contrato con un salario de cero dólares al mes, pero percibiendo el 100 por ciento de las ganacias por el uso de su imagen, lo cual es muy subjetivo y poco calculable.

El tema de no tener un pago fijo mensual le ha resultado humillante y ofensivo, por lo que se dice que se habría negado a jugar este jueves en el equipo y entraría en un periodo de disputa con el club, a menos que lleguen a un acuerdo.

Pero Benzema podría estar seis meses hasta el verano sin jugar y ya como futbolista libre esperar ofertas, o bien ahora que algún club lo rescate en esta ventana de transferencias, que es donde podría eventualmente entrar equipo como América o Rayados de Monterrey.

El ENORME obstáculo de Benzema con América o Rayados

Entre Benzema y los equipos América o Rayados, hay un enorme obstáculo, y no es precisamente su costo, pues estaría valorado en seis millones de euros y cualquiera de los equipos tiene esa posibilidad, sobre todo porque Rayados estaría recibiendo una importante cantidad por la venta de Berterame al Inter Miami.

América también podría hacer el esfuerzo por llevar a un futbolista de esa talla lo que además en cualquiera de los equipos, se traduciría en venta de playeras y boletos.

Pero lo que no haría posible su contratación, es que en el Al Ittihad habría estado percibiendo 108 millones de dólares al año, una cifra imposible de pagar en México, y es que por tomar algunas referencias, Sergio Ramos recibía 5 millones de dólares al año.

Maximin en el América ganaría 4.5 millones de dólares al año. Y uno de los jugadores que está sin equipo pero que su salario lo ha alejado de Liga MX es Chucky Lozano, quien gana 7.6 millones de dólares anuales.

Todas estas cantidades no se acercan a los supuestos 108 mdd de Benzema y aunque pudiera bajarse el salario, no parece que esté dentro de los presupuestos del futbol mexicano, pero sí posiblemente para los de la MLS o en el balompié de Arabia.