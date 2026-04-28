¿Quién es el jugardor mexicano con más partidos en la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario con el que miles de jugadores sueñan, algunos logran tener una o dos apariciones, mientras que otros futbolistas se convierten en verdaderas leyendas de las justas mundialistas, logrando tener una gran cantidad de partidos disputados.

En el caso de la Selección Mexicana, el defensa central Rafael Márquez, es el jugador mexicano que más ocasiones ha vestido la playera de México en una Copa Mundial de la FIFA, logrando disputar un total de 19 encuentros mundialistas, llevando el gafete de capitán en muchos de ellos.

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¿Qué partidos disputó Rafael Márquez con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

Rafael Márquez hizo su primera aparición en una Copa Mundial de la FIFA en la edición de Corea – Japón 2002, donde tuvo la confianza de Javier Aguirre, el mexicano disputó un total de cinco mundiales, donde disputó casi todos los partidos desde su primera participación.

Solamente se perdió el duelo ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018, también logró marcar un total de tres goles, se despidió de la Selección Mexicana por decisión propia, pues los años ya había hecho lo suyo en cuestiones físicas.

A continuación, te dejamos todos los partidos que jugó Rafael Márquez con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA:

