“Soy partidario de que a la Selección la pueda ver la mayor cantidad de gente": Davino sobre transmisiones de Selección Mexicana

La Selección Mexicana es de todos, de los más de 130 millones. Y por eso desde hace décadas, usted para ver los partidos de México solo necesita prender su televisión, ponerle a Azteca y disfrutar el partido: gratis, sin pagar un solo centavo.

“A ver, yo soy partidario, sin duda, de que la selección lo pueda ver la mayor cantidad de gente, tanto en su casa como en el estadio” compartió Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional de México en entrevista con Azteca Deportes.

Te puede interesar: Mientras Memo Ochoa hizo el oso, este es el otro portero que se acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mazatlán 4-3 Toluca | Resumen y Goles Jornada 16 del Clausura 2026 Liga MX

CONCACAF privará a millones de mexicanos de ver los partidos de la Selección Azteca

Ahora la Concacaf decidió que para ver a nuestra Selección hay que pagar una plataforma de streaming. Situación que privará a millones de mexicanos ver los juegos del conjunto azteca: adiós a ese momento donde todo un país se reunía para ver a México ya sea en partidos amistosos o torneos internacionales.

“No solo yo he vivido el fútbol, sino mi familia porque mi padre fue futbolista y yo recuerdo haber crecido en un vestidor. Yo soy de la idea de que sí, el fútbol tiene que llegar a la mayor cantidad de hogares posibles” mencionó el directivo que alista los preparativos rumbo a la concentración del conjunto nacional con miras al verano.

La llegada de la Selección Mexicana a todos los rincones del país, una motivación para los más chicos

Desde los antiquísimos inicios del fútbol, la Selección, se ha gozado gratis en familia. Los ídolos como Rafael Márquez, Hugo Sánchez, Chicharito o Jorge Campos han inspirado a los niños en cada rincón del país a seguir sus sueños.

“Lo que tiene que hacer la Selección es transmitir desde la cancha hacia afuera, sin duda. Ser un equipo que transmita, que ilusione, un equipo que contagie, que se rompa la madre, un equipo que de resultados, que juegue bien al futbol y yo creo que con eso la televisión se va a dar” finalizó Davino quien disputó como futbolista el certamen de Francia 98.

Te puede interesar: Lo convocaron a la Selección Mexicana y dijo que NO: prefirió cederle su lugar a otros jugadores