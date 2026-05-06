Jugó en América y ahora es acusado de serle infiel a su esposa

Hace unos años, era una de las figuras más importantes de la Liga BBVA MX, pero ahora su vida personal lo ha vuelto a colocar en el centro de la polémica, aunque ya no se encuentra en el futbol mexicano.

La vida de Pedro Aquino está pasando por un momento muy complicado, luego de que un programa de espectáculos, hizo una fuerte revelación sobre el jugador del Alianza de Lima, situación que ha causado todo tipo de reacciones en entre las personas que lo rodean.

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¿Cuál es la polémica que está viviendo Pedro Aquino?

De acuerdo con lo revelado por el programa ‘Magaly TV La Firme’, se filtraron unas imágenes en donde se puede ver a Pedro Aquino entrando a la casa de Raiza Martínez, con quien habría tenido una reunión privada.

Sin embargo, eso no es todo, pues también se revelaron conversaciones que revelan que la cita fue pactada con anticipación, el tema se hizo viral en poco tiempo, por lo que los usuarios han comentado el caso, dejando a un lado el tema deportivo.

Aunque hasta el momento, el jugador no ha hablado sobre la situación, su esposa, Katherine Fernández ya lo hizo en redes sociales, donde por medio de un comunicado ha informado que se va a separar de Pedro Aquino.

En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunicó haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio

Las palabras de la mujer, también fueron para la tercera en discordia, aunque no mencionó nombres, fue tajante al decir que es triste que estas cosas pasen.