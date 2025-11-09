Jugó con Cristiano Ronaldo y fue una leyenda de la Premier League pero el alcohol casi le quita la vida

El pasado 24 de octubre, Wayne Rooney cumplió 40 años. El exfutbolista británico es una leyenda de la Premier League y una de las figuras destacadas de las historia del Manchester United.

En la actualidad, 'The Wonder Boy' goza de buena salud y tiene contacto con sus más de 16 millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, años atrás su vida estuvo en peligro por la adicción al alcohol.

Los años difíciles de Wayne Rooney por su adicción al alcohol

Wayne Rooney libró una gran batalla contra el alcoholismo. Si bien se convirtió en una de las grandes figuras de los Diablos Rojos y del fútbol inglés en general, lo cierto es que durante su carrera pasó momentos complicados a causa de su adicción al alcohol.

En una de sus conversaciones con Río Ferdinand, reveló que lo pasó muy mal, pero no quiso contárselo a nadie. Durante algunos entrenamientos, el jugador comía goma de mascar para evitar emanar el olor a bebidas alcohólicas que había consumido durante dos días seguidos.

Según sus declaraciones, entrenaba durante la semana, pero el fin de semana cometía excesos que lo llevaron a encontrar la adicción. Para salir de tal situación, su esposa fue clave en el proceso. De no ser por ella, el exfutbolista declaró haber muerto.

¿Qué títulos consiguió Wayne Rooney durante su carrera futbolística profesional?

El actual entrenador de fútbol tuvo una carrera llena de éxitos, especialmente durante su paso por el Manchester United. Con los Diablos Rojos se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Pero a lo largo de su trayectoria, conquistó numerosos títulos tanto a nivel nacional como internacional.