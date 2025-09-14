Jugó en Pumas y podría ser el capitán del Mundial 2026; hoy vale más de 15 millones de dólares

El futbolista mexicano Johan Vásquez afronta una campaña crucial en la Serie A 2025/26. Con apenas 26 años, el defensa sonorense no solo se ha consolidado como uno de los referentes del Genoa CFC, sino que ahora porta el gafete de capitán y se perfila como una de las piezas más importantes del futbol italiano a menos de un año para el Mundial 2026.

El Genoa abrirá la temporada enfrentando al Lecce este 23 de agosto, y aunque Vásquez se perdió parte de la pretemporada debido a su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro, apunta a ser titular indiscutible desde la primera jornada. Para el mexicano, esta campaña representa una vitrina inmejorable rumbo al Mundial 2026 y una oportunidad para despertar el interés de clubes europeos de mayor jerarquía.

¿Por qué la temporada previa al Mundial es decisiva para Johan Vásquez?

Desde su llegada a Italia en 2021, Johan ha demostrado disciplina y calidad, al grado de superar los 120 partidos disputados en la Serie A y convertirse en el mexicano con más presencias en el torneo. Su liderazgo lo llevó a recibir el Grifone d’Oro en 2025 como mejor jugador del Genoa, reconocimiento que confirma su peso en el club.

Con contrato vigente hasta 2027, el central podría vivir su última etapa en Génova si mantiene el nivel mostrado la campaña anterior. Juventus, Inter y Porto ya lo tienen en la mira, y de brillar tanto en la Serie A como en la próxima Copa del Mundo, Vásquez podría fichar por un equipo con aspiraciones de títulos continentales.

¿De qué equipo surgió Johan Vásquez?

Nacido en Sonora, Johan inició su carrera en Cimarrones antes de dar el salto a Monterrey, Pumas y finalmente al Genoa. Hoy, su recorrido lo coloca como un símbolo de perseverancia y orgullo mexicano. Dentro y fuera de la cancha, Vásquez inspira a nuevas generaciones con su disciplina y mentalidad ganadora.

