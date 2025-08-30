Puebla 1-2 Rayados de Monterrey EN VIVO: VE GRATIS y ONLINE el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 29 de agosto; marcador online

Este viernes 29 de agosto de 2025, se enfrentan el Puebla vs Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, el juego es correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El partido se va a disputar en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comenzará al terminar el partido de Juárez vs Mazatlán.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

El Puebla, llega con Cristante como nuevo entrenador para poder salir del fondo de la tabla. Su último juego logró empatar 1-1 ante Pumas. Se ubican en el último lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos.

Por el contrario, los Rayados de Monterrey llegan como líderes absolutos con 15 puntos en el torneo registran cinco victorias y una derrota.