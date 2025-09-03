Jugó en Pumas, valía 30 MILLONES y ahora, se va gratis a Europa

Robert Ergas llegó como una enésima opción para cubrir una de las posiciones que más le costaba a Pumas; la lateral izquierda. Para su mala fortuna, el uruguayo no pudo con la tarea y tras dos años en Universidad Nacional, dejó la disciplina para convertirse como agente libre.

Ahora, tras no contar para Efraín Juárez para este Torneo Apertura 2025, el famoso ‘Uru’ fue dejado en libertad y hoy, está muy cerca de probar fortuna en el futbol de Europa. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Ergas está en Chipre para firmar con el Aris de Limassol por un año con opción a otra.

¿Su mejor momento? En Pumas en 2025

A principios de año, el lateral sudamericano alcanzó su máximo valor como futbolista profesional según el portal especializado Transfermakt. 30 millones de pesos (1.5 millones de euros) valía Ergas en enero de este año y lamentablemente para los Pumas, no pudieron recuperar algo de dinero invertido en 2023.

Cabe recordar que, Antonio Mohamed fue el encargado de traer a Ergas al futbol mexicano para encargarse de la lateral izquierda del club del Pedregal. En 76 partidos defendiendo la camiseta del club auriazul, registró dos goles y nueve asistencias, números que no convencieron al cuerpo técnico de Juárez ni a la afición del equipo capitalino.

Finalmente, la respuesta a la lateral izquierda para este torneo y se llama Álvaro Angulo. El lateral ex Independiente de Avellaneda cayó como anillo al dedo en el Pedregal y ya se convirtió en uno de los favoritos de la afición de Pumas. De hecho, en tan solo siete partidos jugados con Pumas, Angulo ya tiene los mismos goles que Ergas en 69 compromisos menos.