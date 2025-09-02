ÚLTIMA HORA: Pumas anuncia la salida de una de sus estrellas en pleno Apertura 2025

Llegó la noticia esperada para Efraín Juárez y su cuerpo técnico. Pumas anunció la salida oficial de Piero Quispe rumbo a Australia y con ello, una plaza de extranjero se libera para que la directiva pueda ir por un delantero. Tras varios días de negociación, el peruano y su agente cedieron a las intenciones del club auriazul de darle salida y ahora, hay vía libre en busca de un jugador no formado en nuestro país.

Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón.



Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto.✨#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/GrrXP8AVxo — PUMAS (@PumasMX) September 2, 2025

Te puede interesar: Estos jugadores cede Pumas para la próxima Fecha FIFA

A través de sus redes sociales, el equipo del Pedregal anunciaron la salida del ex futbolista de Universitario de Deportes hacia el futbol de Oceanía en donde espera recuperar sensaciones en el campo de juego. Cabe recordar que, el sudamericano llegó como una gran promesa a los Pumas y lamentablemente por su causa, no pudo adaptarse de la mejor manera a la Liga MX.

Una millonada perdida

Universidad Nacional pagó más de 20 millones de pesos por la carta del peruano en enero de 2024 con la intención de que desplegara el futbol que mostró en Universitario de Deportes. En un total de 71 compromisos defendiendo la playera auriazul, el sudamericano registró cinco goles y cuatro asistencias.

Además, las llegadas de Adalberto Carrasquilla, Aaron Ramsey y Alan Medina le cerraron aún más la puerta a Quispe de tener minutos en la plantilla de Efraín Juárez. Cabe recordar que, Nathan Silva también estuvo en la rampa de salida (oferta de Vasco de Gama), pero finalmente Piero fue el elegido para abandonar a los Pumas.

Finalmente, la directiva encabezada por Miguel Mejía Barón tendrá las horas contadas para conseguir a un ofensivo a la altura de lo que espera Juárez. Se hablaba de Andrea Bellotti como posible refuerzo, pero el Cagliari se adelantó en las negociaciones y fichó al ex ariete del Torino.