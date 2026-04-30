Alivio para Argentina y Atlético Madrid de cara a lo que viene

La preocupación se apoderó del Atlético de Madrid y de toda la Selección Argentina durante varios minutos. Julián Álvarez abandonó lesionado el duelo de semifinales de Champions League ante Arsenal y el miedo a perderlo para la Copa Mundial de la FIFA™️ apareció de inmediato.

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Sin embargo, después de los estudios médicos, llegó el alivio. Todo apunta a que el delantero sufrió únicamente un leve esguince en el tobillo izquierdo y quedó descartada una lesión de gravedad.

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La noticia fue recibida como un respiro tanto para Diego Simeone como para Lionel Scaloni, considerando la importancia que tiene Julián dentro de sus respectivos equipos.

La jugada que encendió todas las alarmas

La acción ocurrió en el segundo tiempo del partido entre Atlético y Arsenal. El marcador ya estaba empatado cuando Julián disputó un balón con Eberechi Eze. El futbolista inglés cayó accidentalmente sobre el tobillo izquierdo del argentino, doblándole la articulación de manera aparatosa.

El delantero quedó inmediatamente tendido sobre el césped, visiblemente adolorido, mientras el partido continuaba. Minutos después, el Atlético recuperó el balón y decidió mandarlo fuera del campo para permitir el ingreso de los médicos. Finalmente, Julián salió caminando con dificultad y fue reemplazado por Álex Baena a falta de 13 minutos para el final.

La escena generó enorme preocupación debido a la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por el impacto que tendría perder a una de las grandes figuras del ataque argentino.

Simeone y Scaloni respiran tranquilos

Tras el encuentro, Diego Simeone ya había mostrado cierto optimismo sobre el estado físico del atacante.

"Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Vamos a hacer una prueba para ver qué tiene; soy optimista de que va a estar el próximo martes", declaró el entrenador argentino.

Las pruebas médicas terminaron confirmando esa sensación positiva. Aunque Julián no trabajó con el resto del grupo en la práctica posterior al partido. Los estudios descartaron daños importantes y ahora el cuerpo técnico rojiblanco mantiene la esperanza de contar con él para el duelo de vuelta en el Emirates Stadium.

La presencia de Álvarez es clave para el Atlético, especialmente después del gran rendimiento que mostró frente al Arsenal, donde incluso marcó uno de los goles del empate.

Para la selección argentina, la tranquilidad también es enorme. Julián se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del ciclo de Scaloni y una pieza fundamental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™️. Por ahora, la alarma quedó atrás. Atlético y Argentina vuelven a sonreír tras horas de mucha tensión.

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