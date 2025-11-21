Efraín Juárez por fin dijo toda la verdad sobre el interés de Celtic por tenerlo y cómo se relaciona con el fracaso de Pumas

Finalmente Pumas UNAM perdió contra Pachuca en el Play-In y se acabó su sueño de volver a ser campeones tras más de una década de sequía. En ese marco, tras el 3-1 en el Estadio Hidalgo, los fanáticos apuntaron principalmente contra Efraín Juárez, el entrenador del Club Universidad Nacional, que también se refirió al interés del Celtic y reveló toda la verdad.

Hubo muchos rumores en los últimos tiempos sobre la posibilidad de que Efraíun Juárez se uniera al Celtic de Escocia y dejara a Pumas, puesto que no estaba viviendo un buen momento futbolístico en el conjunto universitario y los escoceses tenían lo tenían dentro de las posibilidades para dirigir al primer equipo, o al menos esa información llegó desde Europa.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre los rumores de su llegada al Celtic de Escocia?

Efraín Juárez no se anduvo con rodeos y contó en rueda de prensa que efectivamente el Celtic estaba interesado en sus servicios. “Hay intereses de otros clubes y eso para mí no me distrae, al contrario, sabemos perfectamente qué club está pendiente de la situación porque jugué ahí”, expresó en la conferencia post eliminación del Torneo Apertura 2025.

¿Efraín Juárez se va de Pumas UNAM?

A pesar de manifestar que ha habido interés del Celtic de Escocia, todo lo que dijo posteriormente hace pensar que seguirá en la institución universitaria. “Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para que no nos coma el tiempo de cara a la siguiente temporada para iniciar la primera semana de enero”, sostuvo Juárez.

Las razones por las que Pumas no pudo con Pachuca, según Efraín Juárez

El entrenador de 37 años realizó un pequeño análisis del partido del Play-In entre su equipo y el rival. Entre otras cosas, Juárez mencionó que Pumas no llegó al 100% físicamente debido a los jugadores que volvían de sus respectivas selecciones.

Por otro lado, el director técnico del Club Universidad Nacional manifestó que el Pachuca hizo bien su trabajo, aguantando en defensa y lanzando buenos y efectivos contragolpes. Seguramente tendrá mucho trabajo de cara al Clausura 2026, si es que el Celtic no se lo lleva antes.

