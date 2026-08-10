Cruz Azul se aleja de él; este futbolista no llegará al club pese al interés de la directiva

Cruz Azul es un equipo que se ha reforzado con dos elementos interesantes para este Apertura 2026. El primero de ellos fue el centro delantero Juan José Calero, mientras que el segundo fue el defensa central Alán Montes, quien llegó como agente libre a la institución cementera.

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Lo anterior, sin embargo, no exime a Cruz Azul de realizar más fichajes para esta temporada a fin de concretar una plantilla bastante atractiva con el objetivo de sumar un campeonato más. No obstante, existe un jugador que, pese a ser del interés del club, ya no llegará al mismo.

¿Qué jugador fue pretendido por Cruz Azul pero no llegará a La Noria?

Hace algunas semanas el nombre de Julián Araujo sonó con fuerza en la cúpula cementera considerando la necesidad del club por reforzar su lateral derecha, pues si bien Jeremy Márquez ha hecho un gran trabajo en esencia el mexicano no tiene un palmarés en esta posición.

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El futbolista mexicano Julián Araujo 🇲🇽, fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una lesión del recto femoral durante la pretemporada con el Bournemouth y a partir de hoy comenzará con su rehabilitación, buscando regresar a las canchas lo más pronto posible.🚑



Sin embargo,… pic.twitter.com/nLBK31iCn8 — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) August 7, 2026

Sin embargo, durante uno de los últimos juegos del Bournemouth el lateral derecho mexicano tuvo que salir a los 20 minutos de haber ingresado debido a una lesión que tuvo en el muslo izquierdo, por lo que al final se confirmó que el jugador tuvo que pasar por el quirófano.

Hasta el momento se desconoce el tiempo de recuperación por el que Julián Araujo deberá pasar; sin embargo, esta situación prácticamente le impide formar parte de Cruz Azul de cara a este torneo, motivo por el cual el cuadro celeste deberá enfocar sus deseos en otro futbolista.

¿Qué jugadores del plantel actual de Cruz Azul pueden jugar en dicha posición?

Además de Jeremy Márquez, que se ha establecido como el titular de Cruz Azul en este inicio de torneo, el club también cuenta con Jorge Rodarte como el suplente por el costado derecho. Del mismo modo, en situaciones de urgencia Omar Campos también puede desenvolverse por aquella banda.