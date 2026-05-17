Julián Quiñones, el interés de 3 equipos de la Premier; ¿América recibiría dinero por su fichaje?

Se trata, posiblemente, de uno de los mexicanos en mejor estado de forma que el futbol internacional tiene en la actualidad. Julián Quiñones la sigue rompiendo en el balompié de Arabia Saudita, por lo que el exjugador del América ha comenzado a llamar la atención de equipos en Europa.

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De acuerdo con información del portal 365Scores, el gran nivel mostrado por Julián Quiñones ha sido suficiente para que distintas instituciones del viejo continente hayan volteado a verlo para la siguiente temporada. Ahora bien, ¿cuánto dinero recibiría el América por su posible fichaje?

¿Cuánto dinero recibiría el América por la salida de Julián Quiñones a Europa?

Fue hace un par de años cuando Julián Quiñones salió del Club América con dirección a la primera división de Arabia Saudita a través del Al-Qadisiya, equipo que le pagó al conjunto azulcrema un total de 15 millones de dólares con tal de hacerse con sus servicios.

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Cabe mencionar que este pago incluyó la carta en su totalidad del naturalizado mexicano, motivo por el cual, a partir de ahora, cualquier fichaje relacionado con Julián Quiñones no incluirá un porcentaje de dinero al América como sí ha ocurrido con otros jugadores en el pasado.

¿Qué clubes están interesados en Julián Quiñones?

El portal Soy Futbol menciona que una de las instituciones más interesadas en los servicios de Julián Quiñones es nada más y nada menos que el Liverpool, aunque hasta el momento se desconoce cuáles son los otros dos cuadros que seguirían de cerca al extremo ofensivo nacional.

Reportes indican que el equipo de Arabia Saudita no dejaría salir a su jugador por menos de 20 millones de dólares, es decir, más dinero que el que pagaron por él en su momento. Se espera, además, que Julián tenga una excelente participación en el Mundial para que, así, su precio aumente considerablemente.