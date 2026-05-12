La maldición de Pumas y CU; estos jugadores han fallado un PENAL en la misma portería

El fin de semana pasado se ha convertido en uno de los más espectaculares, al menos en el último lustro, dentro de la Liga BBVA MX luego de la clasificación de Pumas ante el América en la cancha de CU, esto después del empate en el marcador global por 6-6 y su mejor posición en la tabla.

cruz azul

América estuvo a punto de concretar una de las hazañas más grandes de la historia del futbol mexicano tras venir de un 3-0 abajo y estar a punto de darle la vuelta 4-3; sin embargo, las cosas no se dieron de tal forma luego del penal errado por Henry Martín en CU.

¿Cuál es la maldición en CU que ha beneficiado a Pumas y Cruz Azul?

Fue en el minuto 87 cuando Henry Martín estrelló su disparo al poste ante la mirada de los miles de fanáticos que se hicieron presentes en el Olímpico Universitario. El marcador después de esto ya no se movió, lo cual ayudó a Pumas a concretar su pase a la siguiente ronda.

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¡PARTIDO AMARGO PARA HENRY MARTÍN! 😬



Así se vivió el penalti fallado del delantero de América desde la cancha de C.U 🦅#LiguillaBotanera #PumasAmerica pic.twitter.com/SnLP0WChDu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 11, 2026

Curiosamente, esta misma situación ocurrió hace solo seis meses, cuando Cruz Azul disputaba sus duelos como local en CU y tras recibir a Chivas en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025, partido en donde, con un empate, estaban en la siguiente ronda.

En aquella ocasión, Chivas tuvo todo para acceder a las semifinales del Apertura 2025 gracias a un penal marcado de último minuto. Tristemente para su causa, el mismo fue errado por Javier Hernández y, a la postre, Cruz Azul colocó un tanto más en la pizarra por obra de Charly Rodríguez.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas disputó una final en CU?

La última vez que Pumas llegó a una final de Liga BBVA MX se dio hace seis años, más precisamente cuando, de la mano de Anddrés Lillini, accedieron a este encuentro midiéndose al León. Desafortunadamente para la causa universitaria, los de Guanajuato se quedaron con el título.

