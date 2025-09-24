Julio César Chávez, anuncia regreso a los cuadriláteros junto a sus hijos Omar Chávez y Julio César Chávez Jr para diciembre

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez fue abordado el martes en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y soltó una BOMBA en el que anunció el regreso de sus hijos Julio César Chávez Jr, Omar Chávez y además informó que él también se subiría en una nueva pelea de exhibición.Sin profundizar en los recientes antecedentes pero dejando claro que todo está marchando bien, recalcó que con sus hijos motivados el plan es que suceda una pelea el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí.

“A ver les daré una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar pelean, van a reaparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre y tal vez como están bien, daré una exhibición ahí”, explicó el Gran Campeón mexicano y analista de Box Azteca.

¿Cuándo fue la última pelea de exhibición de Julio César Chávez?

La última pelea en carácter de exhibición de Julio César Chávez data del 19 de junio del 2021, cuando enfrentó a Héctor “Macho” Camacho Jr. en un evento celebrado en el Estadio Jalisco en el que no hubo un resultado oficial al haber sucedido como evento de exhibición.

Lo que es una realidad es que Julio César Chávez está en gran condición física a sus 63 años, pues nunca deja de asistir al gimnasio, corre y suele estar frente al costal soltando golpes.

No se tiene por ahora información de un posible rival para esa exhibición pero podría ser otro peleador retirado mexicano.

Omar Chávez y Julio César Chávez Jr, regresarán en diciembre

De acuerdo a las declaraciones de quien fue apodado en sus inicios como Mr Nocaut, Omar Chávez, quien peleó por última ocasión el 25 de enero ante Misael Rodríguez retornará para su pelea 52 como profesional.

Omar Chávez no logró salir victorioso en aquella ocasión y tiene su récord con 41 victorias con 28 nocauts y nueve derrotas y un empate.

En tanto que Julio César Chávez Jr, peleador que fue campeón del mundo en peso mediano, peleó por última ocasión el 26 de junio perdiendo ante Jake Paul, con lo que dejó su marca en 54 victorias con 34 nocauts y siete derrotas con dos nocauts y un empate.