Ricky Hatton muere: el ex boxeador fue gran amigo de OASIS y quien aceptó sufrir de alcoholismo y depresión

El ex boxeado Ricky Hatton murió este domingo a los 46 años en el Reino Unido, un atleta ampliamente reconocido en el pugilismo mundial y de su país, quien fue amigo muy cercano de la banda OASIS y quien además aceptó años atrás tener una batalla contra las adicciones y la depresión, por lo que pensó en ocasiones quitarse la vida.

Ricky Hatton con campeonatos en peso super ligero y welter, transcurría su vida, de acuerdo a sus redes sociales, dedicado a su gimnasio, preparando jóvenes y luciendo activo y alegre. Su último posteo en su cuenta Ricky Hatton en Instagram lo muestra entrenando en la caminadora y aparentemente sano.

La policía en el reporte indica que la muerte no está ligado a un tema sospechoso, dando a entender que esté ligado a un tipo de crimen o violencia. Y en el contexto de su muerte se levanta una hipótesis ligada a su salud mental pues en una ocasión aceptó tener una lucha contra las adicciones y la depresión que lo llevó a pensar e intentar su suicidio.

“Los oficiales fueron llamados por un ciudadano para asistir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6.45 horas de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años de edad. Actualmente, no se cree que haya circunstancias sospechosas”, dice el primer reporte de su muerte.

Ricky Hatton y su vínculo con la banda OASIS

Tras su muerte, se recuerda que Ricky Hatton tuvo una gran relación con la banda OASIS la cual está en tendencia por su visita a México como parte de su reencuentro de los hermanos Gallagher.

En los dos miles, cuando Hatton era campeón del mundo y además la banda OASIS estaba en la cima , llegaron a subir con él al ring en el marco de sus peleas por lo que era muy íntimo de los músicos de OASIS y en un concierto reciente en Irlanda, los acompañó.

La faceta como entrenador de Ricky Hatton

Los peleador difícilmente pueden estar lejos del boxeo, y en el caso de Hatton dedicó sus últimos años a montar un gimnasio y transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones y peleadores preofesionales.

En sus posteos se le entrenando a chicos y disfrutando de sus sesiones de entrenamientos. Inclusive Billy Joe Saunders posteó unas imágenes cuando participó en un entrenamiento y le enseño técnicas de defensiva y ataque.

Ricky Hatton y sus problemas con adicciones y depresión

El ex boxeador Ricky Hatton hace unos años habló sobre sus problemas con las adicciones y depresión, lo que lo llevó a aceptar que pensó en el suicidio.

“Me sentía avergonzado, me odiaba a mí mismo. Me encerraba en mi habitación y lloraba. Intenté quitarme la vida en varias ocasiones. Solía ir al bar, volver, sacar el cuchillo y sentarme allí, en la oscuridad, a llorar histéricamente. Había veces que no había bebido en días y aun así llegaba a casa y, si algo me pasaba por la cabeza, me ponía a darle vueltas. El resultado era el mismo, tanto si bebía como si no. Pero al final pensé que acabaría bebiendo hasta morirme de lo miserable que era. Estaba perdiendo el control con la bebida y eso me llevó a las drogas. Era como un tren desbocado”, se lee en una nota de The Guardian.