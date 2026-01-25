Julio César Chávez Jr vs Ángel Julián Sacco: Ver EN VIVO y GRATIS, la pelea HOY sábado 24 de enero del Hijo de la Leyenda por Box Azteca, además, resultado del combate de Omar Chávez vs José Miguel Torres
Siguen en vivo las peleas de los dos hijos de la leyenda Julio César Chávez desde San Luis Potosí con el mejor equipo de transmisión; el Box Azteca Team.
La ciudad de San Luis Potosí abre sus puertas para ver a los dos hijos de la gran leyenda Julio César Chávez en acción. Chávez Jr y Omar Chávez entrarán en acción en una velada imperdible a través de la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com. El Box Azteca Team te espera desde las 11:00 pm para una velada imperdible desde la Arena Potosí.
