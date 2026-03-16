Juninho eleva con Pumas sus marcas de Flamengo

Juninho ha mejorado considerablemente su nivel desde que llegó a Pumas. El brasileño ha conseguido 5 goles con los auriazules, una marca que superó de su pasado en Flamengo en muchos menos partidos.

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El delantero auriazul ha sabido encontrar en Pumas una nueva oportunidad para desplegar sus capacidades y eso se ha visto reflejado en el campo de juego.

GOL de Jairo Torres: FC Juárez 1-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Una pieza clave para Pumas

Efraín sabe que necesitará del brasileño para la recta final del torneo.

“Importantísimo, la realidad es que en un partido que viene cuesta abajo por la expulsión, fuimos por el partido. Me quedo tranquilo y contento. Mérito y felicitar a los jugadores porque no se rindieron. El equipo fue hacia adelante”, dijo el DT felino tras el empate ante Cruz Azul.

En Cruz Azul, cargaron contra el arbitraje

Por otro lado, Nicolás Larcamón se refirió en conferencia a algunas jugadas polémicas que terminaron mermando a su club.

“Me frustra y me ofusca un poco una acción con tantas cosas en juego, dos equipos dando un espectáculo y el estadio en fiesta, que la acción que determine deje la calidad del espectáculo. Me frustra y me enoja por el esfuerzo que hicieron los chicos que hace 72 horas estaban en Concachampions y que hoy hicieron los méritos para el triunfo. Hay que seguir y esto es largo”, dijo el argentino.

Finalmente, se animó a señalar que el arbitraje no fue de lo más justo con los cementeros.

“No lo siento personal, sino sería completamente… No siento una persecución, sino que teníamos el antecedente donde fracturan a un jugador y tampoco se procede con lógica, y no me parece que sea una persecución a nosotros. A veces puede tocarte en favor y a veces en contra. Es un partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo, me desconcierta. El desarrollo del partido fue ampliamente favorable; lastimosamente se mancha nuevamente por una acción que marca el rumbo del partido”, sentenció.

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