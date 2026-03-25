Jürgen Klopp niega contactos para dirigir al Real Madrid

El entrenador alemán, Jürgen Klopp ha vuelto a hablar del Real Madrid, para desmentir su supuesta llegada al cuadro español, luego de dos años de estar alejado de los banquillos, tras su salida del Liverpool en 2024, cuando dijo que se estaba quedando sin energía.

Actualmente, Jürgen Klopp se encuentra ocupando el puesto de Director Global de Futbol de la multipropiedad de Red Bull, pero en una entrevista con Magenta TV, el estratega habló sobre los rumores que lo vinculan con el banquillo del Real Madrid, siendo tajante al decir que no lo llamaron.

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Si Real Madrid me hubiera llamado, ya lo sabríamos. Pero son tonterías. Nunca me llamaron, ni una vez. Mi agente está ahí, le pueden preguntar. A él tampoco lo llamaron

¿Jürgen Klopp tiene planes de regresar a los banquillos?

El entrenador alemán ha dejado en claro que en estos momentos no es su prioridad regresar a los banquillos, no se encuentra negado a esa probabilidad, afirmando que aunque ya está grande, todavía no llega a una edad en que tenga que decir adiós.

Ahora mismo no estoy pensando en ello, afortunadamente no hay motivos para hacerlo. Estoy en una edad bastante avanzada, pero todavía no estoy completamente acabado como entrenador. No llegué a una edad de retiro todavía. ¿Quién sabe qué puede pasar en los próximos años? No hay nada planeado

Por otro lado, el representante de Jürgen Klopp, Marc Kosicke ha revelado que el estratega alemán tuvo la oportunidad de tomar el timón de diferentes equipos en Estados Unidos o Inglaterra, aunque el técnico había asegurado que no iba a volver a entrenar en la Premier League. También ha revelado que no descarta que en algún momento pueda volver a los banquillos.

