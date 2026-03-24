Escándalo en España: Médicos del Real Madrid revisaron la rodilla equivocada de Mbappé

Gran escándalo se ha destacado en España sobre la lesión que ha padecido el astro del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé en su rodilla que involucra al cuerpo médico del club merengue.

Brasileirao | Resumen de Miercoles Botanero | J6 | 2026

El periodista Daniel Riolo encendió las alarmas en el programa After Foot de RMC al revelar un episodio insólito relacionado con la salud de Kylian Mbappé. Según su versión, el Real Madrid habría diagnosticado de manera equivocada la lesión de rodilla del delantero, e incluso se habría confundido de articulación al revisarla. Una situación que, de confirmarse, pondría en entredicho la profesionalidad del cuerpo médico del club blanco.

¿Cuál fue el mal diagnostico sobre la rodilla de Mbappé?

“Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado”, explicó Riolo, subrayando el malestar de Mbappé. Ante la incertidumbre, el delantero francés decidió regresar a su país para consultar a Bertrand Sonnery-Cottet, reconocido especialista en lesiones de rodilla. El médico constató que “en Madrid habían trabajado mal” y diseñó un protocolo de fortalecimiento específico que permitió al atacante recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano.

Lo más llamativo de la denuncia es el supuesto error de base: “Lo que se dice en los círculos autorizados es que el error fue absolutamente enorme. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”, afirmó el periodista, calificando el episodio como una “vergüenza total” para la institución merengue. Según Riolo, la intervención del especialista francés evitó un desenlace mucho más grave para la carrera del delantero galo.

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Mbappé, por su parte, ofreció tranquilidad durante un acto publicitario en París. “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París”, declaró. El exjugador del PSG reconoció que al inicio vivió momentos de preocupación: “No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse”.

El caso ha generado un intenso debate en Francia y España. Mientras algunos cuestionan la fiabilidad del cuerpo médico del Real Madrid, otros consideran que se trata de una exageración mediática. Lo cierto es que Mbappé, pieza clave tanto para su club como para la selección francesa, parece haber dejado atrás el problema gracias a un tratamiento adecuado.

