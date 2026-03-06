César Montes podría ganar este importante título en Europa, está a solo dos pasos

Así como se conoció el aumento de salario que tuvo César Montes desde su paso de Rayados al Lokomotiv Moscú, ahora se dio a conocer que el ex jugador del Monterrey está a tan solo dos pasos de ganar su primer título en Europa. Si bien en México ha sido muy bien condecorado, aún no tiene trofeos en el Viejo Continente.

El defensor de 29 años se fue del CF Monterrey por 8 Md€ y hoy rechazan ofertas de hasta 12 millones por él. Mucho de eso se debe a que se transformó en un baluarte en el equipo ruso, siendo titular indiscutido. Ahora, César Montes está a tan solo dos pasos de ganar la Copa de Rusia con el Lokomotiv.

Lokomotiv rechazó una oferta millonaria por César Montes|Crédito: César Montes / IG

César Montes y el Lokomotiv Moscú se ilusionan con la Copa de Rusia

Resulta que esta semana el ex futbolista del Almería de España jugó los 90 minutos en la victoria del Lokomotiv sobre el Arsenal Tula, con un resultado de 2-1 en los cuartos de final. De esta manera, el conjunto de defensor mexicano avanzó a las semifinales de la Copa de Rusia, donde se enfrentará al Krylya Sovetov.

Quien gane en el duelo entre el Lokomotiv de Moscú y el Krylya Sovetov se medirá en la final de la zona contra el ganador de la otra llave de semifinales, a disputarse entre el Zenit de San Petersburgo y el Dynamo Makhachkala.

Cabe destacar que este torneo se divide en dos zonas: Ruta Regiones y Ruta RPL. En fase de grupos de la Ruta Premier League, los terceros puestos pasaban a la Ruta Regiones. Es decir que el Lokomotiv hizo el camino más largo para llegar hasta esta ronda. Si consigue ganar estos dos partidos, jugará la gran final por el título.

Los números de César Montes en el Lokomotiv Moscú de Rusia

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, el rendimiento de César Montes en el Lokomotiv de Rusia desde su llegada ha sido el siguiente: