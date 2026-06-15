Just Fontaine: conoce al jugador que más goles marcó en una edición de Mundial
En tiempos donde el récord de goles en un Mundial no pasa de 8 tantos, suena a ficción aquella vez que Just Fontaine marcó 13 tantos en Suecia 1958.
Los récords están para romperse, y ahora que se ha permitido una ronda extra a la Copa del Mundo, las candidatas a ganar el torneo podrían encontrar oportunidades de conseguir algunas marcas. Sin embargo, lo que hizo Just Fontaine luce sumamente complicado de replicar, pues en una sola edición de Mundial anotó 13 goles. Ante eso, parece que pasarán muchos años y nadie le quitará dicho registro.
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¿Quién es Just Fontaine y cómo fue aquel Mundial de 13 goles?
Eran las primeras ediciones de las Copas del Mundo y los torneos se jugaban con dinámicas distintas, pero lo que hizo Just Fontaine es algo que será extremadamente difícil de replicar. Sin embargo, la historia del goleador inició en Marruecos. Nacido en dicho país, de padre francés y madre española, se formó en la nación africana hasta que a los 20 años lo llevaron al Niza.
Allí fue donde comenzó todo su proceso para que en Suecia 1958, llegara su única convocatoria a Mundial, suficiente para construir uno de los legados más impresionantes en la historia de las justas internacionales. El ariete incluso entró como “sustituto”, pues los considerados titulares se lesionaron previo al torneo. Pero el nacido en Marrakech no desaprovechó la oportunidad.
Así fue la repartición de sus tantos en dicho torneo mundialista:
- Primer partido - Francia 7-3 Paraguay - 3 goles
- Segundo partido - Yugoslavia 3-2 Paraguay - 2 goles
- Tercer partido - Francia 2-1 Escocia - 1 gol
- Cuartos de Final - Francia 4-0 Irlanda del Norte - 2 goles
- Semifinal - Brasil 5-2 Francia - 1 gol
- Partido por el Tercer Lugar - Francia 6-3 Alemania Federal - 4 goles
¿Quién es el jugador más cercano a romper el récord de Just Fontaine?
Aunque nombres como los de Ronaldo Nazario o Miroslave Klose hoy son legendarios por récords goleadores totales, lo de Just Fontaine es algo sumamente especial al lograr dicha cantidad en una sola Copa del Mundo. Y tan grande es su récord, que los futbolistas de tiempos recientes que quedaron “más cerca” de igualarlo… faltaron de cinco anotaciones.
Estos son sus “máximos perseguidores”.
Previo a Just Fontaine
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir - 9 goles
Posterior a Just Fontaine
- México 1970 - Gerd Müller - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio - 9 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo - 8 goles
- Catar 2022 - Kylian Mbappé - 8 goles