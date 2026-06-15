Just Fontaine: conoce al jugador que más goles marcó en una edición de Mundial

Los récords están para romperse, y ahora que se ha permitido una ronda extra a la Copa del Mundo, las candidatas a ganar el torneo podrían encontrar oportunidades de conseguir algunas marcas. Sin embargo, lo que hizo Just Fontaine luce sumamente complicado de replicar, pues en una sola edición de Mundial anotó 13 goles. Ante eso, parece que pasarán muchos años y nadie le quitará dicho registro.

¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

¿Quién es Just Fontaine y cómo fue aquel Mundial de 13 goles?

Eran las primeras ediciones de las Copas del Mundo y los torneos se jugaban con dinámicas distintas, pero lo que hizo Just Fontaine es algo que será extremadamente difícil de replicar. Sin embargo, la historia del goleador inició en Marruecos. Nacido en dicho país, de padre francés y madre española, se formó en la nación africana hasta que a los 20 años lo llevaron al Niza.

Allí fue donde comenzó todo su proceso para que en Suecia 1958, llegara su única convocatoria a Mundial, suficiente para construir uno de los legados más impresionantes en la historia de las justas internacionales. El ariete incluso entró como “sustituto”, pues los considerados titulares se lesionaron previo al torneo. Pero el nacido en Marrakech no desaprovechó la oportunidad.

Así fue la repartición de sus tantos en dicho torneo mundialista:

Primer partido - Francia 7-3 Paraguay - 3 goles

Francia 7-3 Paraguay - 3 goles Segundo partido - Yugoslavia 3-2 Paraguay - 2 goles

Yugoslavia 3-2 Paraguay - 2 goles Tercer partido - Francia 2-1 Escocia - 1 gol

Francia 2-1 Escocia - 1 gol Cuartos de Final - Francia 4-0 Irlanda del Norte - 2 goles

Francia 4-0 Irlanda del Norte - 2 goles Semifinal - Brasil 5-2 Francia - 1 gol

Brasil 5-2 Francia - 1 gol Partido por el Tercer Lugar - Francia 6-3 Alemania Federal - 4 goles

¿Quién es el jugador más cercano a romper el récord de Just Fontaine?

Aunque nombres como los de Ronaldo Nazario o Miroslave Klose hoy son legendarios por récords goleadores totales, lo de Just Fontaine es algo sumamente especial al lograr dicha cantidad en una sola Copa del Mundo. Y tan grande es su récord, que los futbolistas de tiempos recientes que quedaron “más cerca” de igualarlo… faltaron de cinco anotaciones.

Estos son sus “máximos perseguidores”.

Previo a Just Fontaine

Suiza 1954 - Sándor Kocsis - 11 goles

Brasil 1950 - Ademir - 9 goles

Posterior a Just Fontaine