Justino Compeán recibe homenaje de la Federación Mexicana de Futbol por su legado histórico

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió un homenaje oficial al expresidente Justino Compeán, quien dirigió el organismo de 2006 a 2015, destacando su liderazgo y su contribución al crecimiento institucional y deportivo del futbol nacional.

El acto incluyó la develación de su retrato institucional, la entrega de una réplica conmemorativa y un jersey de la Selección Nacional, además de una fotografía protocolaria que recordó momentos clave de su administración.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Despiden al primer técnico del Clausura 2026

Durante el evento, el comisionado Mikel Arriola subrayó que la permanencia de Compeán como dirigente fue resultado de su capacidad para generar consensos, profesionalizar áreas estratégicas y consolidar las finanzas federativas, factores que (afirmó) sentaron bases para el desarrollo actual del organismo.

Acompañado de familiares, amigos y figuras del sector empresarial, así como directivos, y exdirigentes del Estadio Banorte, el exdirectivo agradeció el reconocimiento y recordó logros deportivos durante su gestión, entre ellos el título mundial Sub-17 de 2011 y la medalla de Oro Olímpica de 2012.

¿Cuál fueron los logros de Justino Campeán?

A Campeán se le vincula con una etapa considerada exitosa para el futbol mexicano porque su administración coincidió con resultados históricos en selecciones nacionales y con un fortalecimiento económico notable.

Bajo su gestión se obtuvieron títulos internacionales juveniles y mayores (Mundial Sub-17 de 2011 y la medalla de Oro Olímpica de 2012), mientras que en el plano administrativo se consolidaron ingresos, se impulsaron proyectos de infraestructura y se fortalecieron estructuras competitivas.

Su periodo al frente del organismo dejó estabilidad institucional, finanzas sólidas y una generación de futbolistas que protagonizó algunos de los mayores logros deportivos del país, razón por la cual su trayectoria fue reconocida como una de las más influyentes en la historia reciente del balompié nacional.

Te puede interesar: Más cerca que nunca: Club América recuperaría a una pieza clave en el Clausura 2026