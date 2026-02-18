Más cerca que nunca: Club América recuperaría a una pieza clave en el Clausura 2026

Club América no la pasa nada bien en este Clausura 2026, por lo que André Jardine vive un estrés y más tras molestias de la directiva al perder el Clásico Nacional. No obstante, el equipo tiene una buena noticia, ya que recuperaría a una pieza clave y está más cerca que nunca de volver.

Dagoberto Espinoza fue captado haciendo entrenamiento en el terreno de juego luego de la terrible lesión que sufrió el torneo pasado. Un video que se viralizó en redes sociales muestra al defensa realizando su proceso de rehabilitación por separado de sus compañeros, por lo que se espera que regrese a finales del Clausura 2026, semestre en el que el conjunto azulcrema recibió un título de vergüenza.

Dagoberto Espinoza fue captado trabajando en cancha en su proceso de rehabilitación. |Captura de pantalla - @Leonlec

El defensa se lesionó a finales de septiembre y se espera que esté listo para encarar la Liguilla, cuando el conjunto de Coapa más necesite jugadores debido a las bajas que podría sufrir por la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo anterior, ya que la rehabilitación de una rotura de ligamento cruzado puede llevar de 6 a 9 meses.

Así fue la terrible lesión de Dagoberto Espinoza

El canterano de las Águilas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la jornada 9 del Apertura 2025, cuando el club azulcrema visitó a Rayados de Monterrey. Corría el minuto 38 del primer tiempo cuando el jugador de 21 años disputó la pelota.

Fue en una jugada dividida en medio campo que cayó al césped con gestos de dolor. En las imágenes de televisión se apreció cómo se le deformó por completo la rodilla, por lo que fue retirado del campo. Los médicos del América confirmaron la terrible lesión y fue operado con éxito, para así dar inicio a su proceso de rehabilitación que aún continúa.

La carrera de Espinoza iba en ascenso, pues ya se había ganado la titularidad en el esquema de André Jardine y había mandado a la banca a Kevin Álvarez, quien en este Clausura 2026 no anda bien; prueba de ello, sus constantes errores en el Clásico Nacional.