ÚLTIMA HORA: Despiden al primer técnico del Clausura 2026

Luego de un arranque de torneo Clausura 2026 desastroso en el que solo habían sumado uno de 18 puntos posibles y de perder el fin de semana ante Mazatlán en casa, Santos Laguna destituyó a su director técnico Francisco Rodríguez este martes 17 de febrero y a Braulio Rodríguez de su puesto de Gestión Deportiva.

Te puede interesar: Podía ser el reemplazo de Kevin Álvarez, pero prefirió otro equipo y ahora los lleva a la gloria con sus goles

Santos Laguna destituye a Francisco Rodríguez como DT del equipo

Se acabó la paciencia en Santos Laguna ante el mal arranque de torneo y finalmente destituyeron al español Francisco Rodríguez de la dirección técnica del equipo tras perder ante Mazatlán en el compromiso de la Jornada 6 del Clausura 2026 que se disputó el domingo 15 de febrero en el Estadio TSM. En su lugar es tomado por Omar Tapia que será el entrenador interino para las próximas fechas.

El anunció lo dió en conferencia de prensa Aleco Irarragorri presidente de Santos Laguna.

“Hemos relevado de su cargo a Braulio Rodríguez como Gestión Deportiva y a Francsico Rodríguez como director técnico, Omar Tapia será el entrenador interino para las próximas fechas”



Aleco Irarragorri presidente de Santos Laguna. pic.twitter.com/8af5bfrsR2 — ComarcaDeportiva (@ComarcaDeporte) February 17, 2026

Rodríguez llegó a Santos Laguna para dirigirlos a partir del Apertura 2025, pero en su primera campaña el equipo sumó 20 puntos y se quedó en el onceavo puesto, a un paso de colarse en el Play In.

Para este segundo torneo, el equipo no pudo levantar acumulando una racha de seis juegos sin perder, incluyendo goleadas ante Pumas y Tigres por 4-0 y 5-1, respectivamente, que evidenciaron la crisis interna del equipo.

Francisco Rodriguez head coach and Jose Abella of Santos during the 6th round match between Santos and Mazatlan FC as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at TSM Corona Stadium, on February 15, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico. |Tomas Regueiro/Tomas Regueiro

Durante su estancia en Santos Laguna, Rodríguez dirigió un total de 24 partidos con seis victorias, tres empates y 15 derrotas entre compromisos de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup.

Lejos han quedado los años gloriosos de Santos Laguna y durante las más recientes campañas se ha convertido en un huesped frecuente de los últimos lugares de la tabla, siendo el Apertura 2022 cuando calificó por última vez a la Liguilla tras terminar terceros de la tabla.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO! Cruz Azul vs Chivas del Clausura 2026 se jugará a las 9:00 A.M.