¡NI BARCA NI MADRID! El club que más campeones del Mundo ha aportado en la historia

En la Copa del Mundo, el protagonista siempre es el país. La bandera, el himno, la foto con el trofeo. Pero detrás de ese logro existe una red silenciosa que también explica el éxito: los clubes que formaron, pulieron y sostuvieron a esos jugadores durante algún tiempo. Por eso, cuando se revisa la historia con lupa, aparece una pregunta curiosa: ¿qué club ha “prestado” más futbolistas a selecciones que terminaron como campeonas del mundo?

La Juventus es el club que más campeones del mundo ha aportado

La Juventus es el club que más jugadores ha aportado a planteles campeones del Mundial en toda la historia, por encima de cualquier otra institución. En total, el conjunto italiano encabeza el ranking con una cifra que marca distancia sobre el resto y confirma su influencia histórica en el futbol de selecciones.

A continuación, la lista de clubes con más jugadores aportados a selecciones campeonas del mundo:



Juventus : 27

: 27 Bayern : 23

: 23 Inter : 22

: 22 Roma : 18

: 18 Santos (Brasil): 15

(Brasil): 15 Club Nacional : 14

: 14 Peñarol : 14

: 14 São Paulo : 13

: 13 Real Madrid : 13

: 13 Botafogo : 12

: 12 Barcelona: 12

El dato no solo habla de tamaño institucional; también habla de épocas. En varios ciclos mundialistas, especialmente en décadas donde el futbol era mucho menos global, ciertos clubes funcionaban como “centros de gravedad” para sus selecciones: concentraban talento, lo mantenían compitiendo al máximo nivel y generaban continuidad. Por eso en la lista conviven gigantes europeos con potencias sudamericanas históricas, muchas de ellas protagonistas directas de los Mundiales que construyeron la leyenda del torneo.

