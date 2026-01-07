¡OFICIAL! Antes del Mundial, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el Estadio Akron en un partido ESPECIAL

El Estadio Akron tendrá mucha actividad en este 2026 y como parte de los grandes eventos se ha hecho OFICIAL que Real Madrid y Barcelona con equipos de leyendas, sostendrán un partido de leyendas programado para el martes 3 de marzo, en el que habrá nombres históricos que desde el anuncio ha generado interés.

Previo al repechaje mundialista que organizan en el mes de marzo y la propia actividad de Liga MX, el Akron tendrá este magno evento legendario, lo cual también servirá para el gran reto que será ser sede en el Mundial del 2026.

Anuncian en el Akron, juego de leyendas Real Madrid Barcelona

Este miércoles por la mañana, uno de los accesos del Estadio Akron donde se realizan conferencias de prensa, fue el escenario para dar a conocer que estos equipos Real Madrid y Barcelona se verán las caras para sostener este partido, el cual tiene como uno de organizadores a Michel Leaño quien en vivo hizo contacto con el ex jugador blaugrana Rafa Márquez quien no dejó duda en que estará con el equipo del Barcelona.

Márquez agradeció poder estar en ese partido en Guadalajara en una ciudad en la que se siente parte por sus antecedentes con el Atlas.

"La gente debería de aprovechar e ir", acotó el ex capitán de México y abundó en que "no tienen 23 años los jugadores que estarán, pero aún tienen sus cositas".

Algunos jugadores confirmados para el Real Madrid vs Barcelona

El 3 de marzo en el Estadio Akron, estarán entre otros jugadores, Rafa Márquez, Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando Morientes, Fernando Hierro y otros que se estarán anunciando con el paso de los días, pero que de acuerdo al ex zaguero del Atlas y Barcelona, entre otros equipos, serán nombres importantes los que estén en la cancha.

¿Cuándo y cómo comprar boletos para el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid y Barcelona, jugarán el 3 de marzo y los interesados en el partido, podrán comprar sus boletos a través del sistema Ticketmaster, pero siendo clientes de una institución bancaria, para acceder a la preventa del 12 y 13 de enero próximos.