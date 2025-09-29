Se le ha vinculado con Vinicius y De Bruyne, vale 2.5 millones y podría dejar Chivas para salir a Europa

Armando González es el jugador que se le ha vinculado con Vinicius Jr y Kevin De Bruyne, y podría dejar a Chivas para salir hacia Europa próximamente. El futbolista tiene actualmente un valor en el mercado de 2.5 millones de euros (53.8 millones de pesos) y es el goleador del Guadalajara en momentos importantes, como el triunfo que le dio con su anotación en el Clásico Nacional ante América .

La “Hormiga” es el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2025, según las estadísticas de BeSoccer, pues el delantero suma 5 goles en 11 partidos jugados y ya se ubica en el Top-5 de los máximos romperredes de la Liga BBVA MX que lo lidera el refuerzo bomba que ya superó las expectativas, a comparación de Anthony Martial y Allan Saint-Maximin .

Chivas Armando González firmó con una agencia de representaciones de jugadores de talla internacional, por lo que se espera que pronto se vaya a Europa

La pista que podría vincular a Armando González con Europa

Armando González vive su mejor momento futbolístico desde que ascendió a Chivas tras foguearse en el Club Tapatío en la Liga de Expansión MX. Por lo anterior, el delantero firmó recientemente con ROC Nation Sport, agencia de representación brasileña que maneja a varios jugadores en Europa.

La “Hormiga” es el único futbolista mexicano representado por esta agencia, lo que le podría facilitar dejar a Chivas y cumplir su sueño de jugar en Europa, aunque para ello debe existir una propuesta de un club que le convenga tanto al jugador como a la directiva del Guadalajara.

Armando González y su vínculo con Vinicius Jr y Kevin De Bruyne

Armando González forma parte de la oficina de representaciones que Vinicius Jr y Kevin de Bruyne. Los jugadores del Real Madrid y Napoli son parte de ROC Nation Sport, agencia que también tiene en sus filas a Lucas Paquetá del West Ham, Endrick de los merengues y Gabriel Martinelli del Arsenal, por mencionar algunos.

La posibilidad de que Armando González deje a Chivas para salir a Europa

Armando González podría salir de Chivas hacia Europa si mantiene su racha goleadora y su equipo obtiene buenos resultados. El delantero tiene media de casi una anotación por partido en el Apertura 2025, por lo que deberá mantenerse al nivel para que un equipo del viejo continente se interese en él.